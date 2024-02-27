Ziraat Bankası Van Beşyol Şubesi adres değişikliğine gitti. Beşyol’daki şubeyi kapatan banka, İskele Caddesi üzerindeki yeni yerinde hizmet verecek.

Ziraat Bankası, yer değişikliğini müşterilerine gönderdiği mesajla bildirdi.

Mesajda; “Değerli Müşterilerimiz, Beşyol/Van Şubemiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Alipasa Mahallesi, İskele Caddesi, No: 66/B İpekyolu/Van adresine taşınmıştır. Şubemizden, yeni adresinde bankacılık ve kiralık kasa hizmeti almaya devam edebilirsiniz. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz” denildi.