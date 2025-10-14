Yaklaşık 25 sene boyunca eşi Nazmi İkiz ile yetiştirdiği ürünleri İnhisar'daki halk pazarında satan, kocasının 2016'da vefatından sonra işleri devralan 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Hanımşah İkiz, 10 dönümlük arazilerinde üretim yapmaya devam ediyor.

Eşini kaybettiğinden beri tek başına çalışan İkiz, ürettiği domates, salatalık, fasulye, barbunya, ıspanak, maydanoz, biber, patlıcan, lahana, karnabahar, alabaş (yer lahanası), marul, pırasa ve pazıları ilçede cuma günleri kurulan halk pazarında satarak kazanç sağlıyor.

Ayrıca son 1 yıldır telefonla da sipariş alıp adrese teslim yapan, çalışkanlığı ve güler yüzüyle örnek olan İkiz, sağlığı el verdikçe üretmeye devam etmek istiyor.

"Buradaki ürünlerimi görünce neşem artıyor"

Hanımşah İkiz, AA muhabirine, saat 5'te güne başladığını söyledi.

Evdeki işlerini hallettikten sonra arazisine geldiğini anlatan İkiz, "Daha sonra ürünleri suluyor, bakımlarını yapıyorum. Yağmur yağdığında seraya, yağış dinince de tarlaya gidiyorum. Sanki burada saatle yarışıyorum. Saat 18.30 gibi de eve gidiyorum." dedi.

İkiz, çalışmanın kendisine iyi geldiğini, hiçbir hastalığının bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Allah bana bu sağlığı vermiş, çok şükür. Şekerim, tansiyonum yok. Herkesin beli, bacağı ağrıyor. Ben de evde kalsam benimki de ağrıyacak. Buradaki ürünlerimi görünce neşem artıyor. Onlarla konuşur, 'Güzellerim, canlarım benim' derim. Çocuklar çekişiyorlar, 'Anne, yapma' diyorlar. 'Uğraşma' diyorlar ama ben dinlemiyorum onları."

Telefonla da sipariş aldığını belirten İkiz, "Siparişlerimi ilçe merkezine elektrikli kamyonetimle götürüyorum. Bana mesela 'Abla, bana maydanoz, marul getirebilir misin?' derler. 'Tamam' derim. Ben de taze taze biçip teslim ediyorum." diye konuştu.