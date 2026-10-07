BİK Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, program kapsamında Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, Erciş Belediye Başkanı Av. Baran Bilici, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zeliha Betül Er, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz ve Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mesut Varol’u ziyaret etti.

Ziyaretlerde Tokgöz’e kurum personeli Murat Uman eşlik etti.

Kaymakam Ahmed Çelik ile gerçekleştirilen görüşmede kurumlar arası iletişim ve iş birliği ile ilçedeki basın ve resmî ilan süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tokgöz, ziyaretin anısına Kaymakam Çelik’e Basın İlan Kurumu tarafından hazırlatılarak yayımlanan “Taksim Camii” adlı eseri takdim etti.

Görüşmelerde BİK’in sektörel, kamusal ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi verilirken; kurumlar arası iletişim ve koordinasyon, resmî ilan ve reklam süreçlerinin mevzuata uygun ve sağlıklı yürütülmesi ile kamu hizmetlerinin medya aracılığıyla vatandaşlara doğru ve etkin biçimde ulaştırılması konuları ele alındı.

Kurumun faaliyetlerinin yalnızca resmî ilan ve reklamların yayımlanmasına aracılık edilmesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Tokgöz, yerel basının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, mesleki standartların geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının korunmasının BİK’in sektörel işlevleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Tokgöz, sektörün yeni teknolojik gelişmelere ve dijital süreçlere uyum sağlamasının da öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu belirtti.

ERCİŞ BASINIYLA SEKTÖRÜN GÜNDEMİ KONUŞULDU...

Programın sektörel ayağında Erciş Gazetesi’nden İhsan Baran, Erciş’in Sesi Gazetesi’nden Salih Yiğit ve Öz Erciş Haber Gazetesi’nden Vedat Kasımoğlu ziyaret edildi.

Süreli yayın temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde yerel basının mevcut durumu, sektörel sürdürülebilirlik, istihdam, içerik kalitesi, dijital yayıncılık ve yeni teknolojilere uyum süreçleri değerlendirildi; sektörün sahadaki ihtiyaçlarına ilişkin görüş, talep ve öneriler dinlendi.

Erciş programı kapsamında TRT ve Anadolu Ajansı Yurt Muhabiri Necmettin Karaca ile de bir araya gelen Tokgöz, ilçenin haber gündemi, sahada gazetecilik faaliyetleri ve yerelde üretilen haberlerin ulusal medyaya taşınması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Tokgöz, yerel basının bulunduğu bölgenin hafızasını oluşturan ve vatandaş ile kamu arasında önemli bir iletişim işlevi üstlenen yapılardan biri olduğunu belirterek, sahadan alınan geri bildirimlerin BİK’in sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına katkı sağladığını kaydetti.

BİK Van Bölge Müdürlüğünün, kurum ve sektör ihtiyaçlarını önceleyen saha çalışmalarını görev alanındaki Van, Bitlis ve Hakkâri’de sürdüreceği belirtildi.