Van’da Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulaşıcı hastalıkların takibine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Elif Değirmenci, Van’da en çok karşılaşılan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar arasında brusella, şarbon, Q ateşi ve tüberkülozun bulunduğunu belirtti.

Bulaşıcı hastalıklar açısından birimde bildirimi zorunlu hastalıkların takibinin gerçekleştirildiğini belirten Dr. Elif Değirmenci, çocukluk çağı hastalıkları olarak değerlendirilen döküntülü hastalıklar, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak vakalarının da takip edildiğini söyledi. Değirmenci, kuduz riskli temas vakalarında ise kuduz profilaksisi uygulandığını ifade etti.

VAN’DA EN ÇOK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR

Bildirimi zorunlu hastalıklara ilişkin verilerin aile sağlığı merkezleri ve hastanelerden sisteme iletildiğini aktaran Değirmenci, “Bulaşıcı hastalıklar açısından birimimizde bildirimi zorunlu hastalıkların takibini gerçekleştiriyoruz. Van’da en çok karşılaştığımız hastalıklar arasında brusella, yakın dönemde görülen şarbon ve Q ateşi ile tüberküloz bulunuyor. Bunun yanı sıra çocukluk çağı hastalıkları olarak değerlendirdiğimiz döküntülü hastalıklar, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak vakalarını da takip ediyoruz.

Ayrıca kuduz riskli temas vakalarında kuduz profilaksisi uygulanıyor. Bildirimi zorunlu hastalıklarla ilgili veriler aile sağlığı merkezleri ve hastanelerden sistemimize iletiliyor. Bildirimlerin ardından ilgili ekiplerimiz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılıyor ve filyasyon çalışmaları yürütülüyor. Filyasyon kapsamında, gerekli durumlarda hastaların bulunduğu adreslere gidilerek veya telefonla iletişim kurularak takip gerçekleştiriliyor.” dedi.

“HASTALIKLARIN TAKİBİ HASTALIĞIN SEYRİNE GÖRE SÜRDÜRÜLÜYOR”

Kuduz riskli temas durumlarında kuduz aşısı uygulandığını belirten Değirmenci, kızamık vakalarında ise gerekli testlerin yapılarak vakanın doğrulanmasının sağlandığını ifade etti.

Ailelere hastalıklarla ilgili bilgilendirme ve eğitim verildiğini belirten Değirmenci, takibi gereken hastaların kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bazı durumlarda hastanın ailesi ya da çevresindeki kişilerin de aşılanması gerekebiliyor. Örneğin kuduz riskli temas durumlarında kuduz aşısı uygulanıyor. Kızamık vakalarında ise gerekli testler yapılarak vakanın doğrulanması sağlanıyor. Vakanın çevresindeki kişilerin aşılanması gerekiyorsa bu çalışmalar da yürütülüyor. Bunun yanında ailelere hastalıklarla ilgili bilgilendirme ve eğitim veriliyor. Takibi gereken hastaların kontrolleri gerçekleştiriliyor, bazı hastalıkların takibi ise hastalığın seyrine göre aylar sonra dahi sürdürülebiliyor.”