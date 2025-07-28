Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda dün akşamüzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına hava araçları da destek verdi.

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi, yaklaşan alevler nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri ile çiftlik hayvanları ekipler tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise ekiplere çalışmalarında destek verdi.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne doğru ilerleyen, bazı ev ve ahırlara yaklaşan alevler sebebiyle havadan müdahale yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.

Bakan Yumaklı: Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat." dedi.

Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Riskli günlerden geçildiğini, bugün de çok sıcak ve hafta tatili olması dolayısıyla da riskli bir gün yaşandığını belirten Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yumaklı, bugün içinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldıklarını anlattı.

Devam eden yangınlarla ilgili son duruma değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu konunun kamuoyu tarafından bu şekliyle bilinmesini istirham ediyoruz. Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat."

"Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz"

Yumaklı, Bursa'da dün önce Harmancık-Orhaneli mevkisinde, ardından da Kestel ilçesinde yangın çıktığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğlen yaptığımız açıklamada, Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz ancak bunlar için de yine bir yandan küçük tütmeler ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de 'tam kontrol' söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, Bursa'daki yangınlara gün içinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle müdahale edildiğini, hava karardıktan sonra da daha fazla yere ulaşarak soğutma ve tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalara devam edileceğini aktardı.

Tahliyelerle ilgili rakamları da paylaşan Yumaklı, "Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı." diye konuştu.

"Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız"

Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangında durumun biraz daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Bu yayına hazırlanırken arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. En son alana bile ulaşmadan 'Biz tam burayı kontrol ettik' demeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Buradaki coğrafi şartlar, kırıklar, kanyonlar, uçurumlar, vadiler ve hava şartlarının, ekiplerin işini zorlaştırdığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir sis ve duman bulutu, uzunca bir süre bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor ancak gün boyu buraya da yine 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1386 personelle müdahale ettik. Gece boyu da arkadaşlarımız, bütün alanlara tek tek ulaşmakla ilgili çalışmalarını devam ettirecekler. Kahramanmaraş Onikşubat'ta enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştik. Taşlık, kayalık, zor bir coğrafya, ulaşmak mümkün değil. Burada hava araçlarımızın da etkisiyle mümkün olduğu kadar ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız. Burada da herhangi bir şekilde tedbiri elden bırakmayacağız."

Yangınların söndürülmesiyle ilgili canla başla, fedakarca çalışan, destek verenlere teşekkür eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Allah, onların ayaklarına taş değdirmesin. Aylar öncesinden iklim değişikliğiyle ilgili koşulların ve küresel ısınmanın, bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını, her platformda söylemeye başladık. Bizim gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde de bizimle benzer problemlerin yaşandığını takip ediyorsunuzdur. Biz, tek yürek olmuş bir millet olarak, bunun gücüyle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız. Biz, teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızdan da azami dikkat ve hassasiyet istirham ettiğimizi bir kez daha tekrar edelim."

"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var"

Yangınla mücadele edenlerin "yeşil vatanın kahramanları" olduğunu ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var. Bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun. Onlarla gurur duyuyorum. Kimin ne dediğine bakmadan yeşil vatan için gözü kara bu kardeşlerimle biz, bu savaşı inşallah kazanacağız. Bu mücadeleye saygı duymayanlar var mı? Var. Çeşitli dezenformasyonlarla yapılanların kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var. Daha önce söyledik, onlara cevap vermeyeceğiz, onların bizleri çekmek istedikleri zemine hiçbir zaman için itibar etmeyeceğiz. Biz, işimize odaklanacağız. Bu vatanın bir dalını, bir taşını alevlere kurban etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa lideri olduğuna dikkati çekerek, "Yanan alanlar, ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Speküle edildiği için söylüyorum yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarrufta bulunulması, mümkün değil." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti Bursa milletvekilleri de yer aldı.

Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bakan Kurum'dan orman yangınlardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bursa ve Karabük'teki orman yangınlarına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına karşı Bursa'da 1777 personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla, Karabük'te ise 1386 personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracıyla mücadele edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Bursa'da ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bursa'daki orman yangınıyla 1777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele edildiğini aktaran Yerlikaya, "Yangın nedeniyle 1765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Karabük'teki yangınlara karşı da mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz. Karabük'te meydana gelen orman yangınlarında 1839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."

Paylaşımlarında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, Allah'tan, her türlü afetten Türkiye'yi, insanlığı ve tüm canlıları korumasını diledi.

Bursa'da ilçe belediye başkanları yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bölgede incelemelerde bulunan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, daha sonra açıklama yaptı.

Arıkan, yangının cumartesi günü öğleden sonra başladığını, pazar gecesi saat 02.00'de kontrol altına alındığını belirterek, gün içerisinde 5 ila 6 noktada alevlerin, rüzgarın ve güneşin etkisiyle arttığını ifade etti.

Orman yangınının farklı noktalara evrilmesiyle 6 mahallenin tedbiren tahliye edildiğini kaydeden Arıkan, "İnsanların yanı sıra evcil hayvanları ve besi hayvanlarını da çıkarttık, kapalı spor salonunda topladık iaşelerini de sağladık. Vatandaşlarımızın ilaçlarını temin ettik, çünkü nüfusumuzun çoğu yaşlı." diye konuştu.

Arıkan, bölgede gıda ve su sıkıntısının olmadığına işaret ederek, bölge halkının yangınla canhıraş mücadele verdiğini anlattı.

Yılmaz ise geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kestel ve Gürsu bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yer yer alevlerin yükseldiğini ve bölgenin büyük olduğunu belirten Yılmaz, yangınların kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.

İnşaat firmaları ile köylerdeki vatandaşların yangına su tankerleriyle müdahale etmek için çaba sarf ettiğini aktaran Yılmaz, "Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Geceleri söndürme çalışmaları biraz daha güçlü bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bölgede su ve gıda ihtiyacının bulunmadığını, iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Turhan da ormanlık alanın büyük ve geniş olduğuna işaret ederek, asıl gündemlerinin köylerde önlem alınması ve can güvenliği olduğunu söyledi.

Karabük Safranbolu yangını

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:

"Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa Kestel'deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz."

Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı.

Kahramanmaraş 12 Şubat'ta dün ormanlık alanda başlayan yangının taşlık ve kayalık alana sirayet ettiğini anlatan Yumaklı, "Gece boyu buranın enerjisi düşürüldü ama biz tedbiri elden bırakmayıp sanki yeni başlamış gibi teyakkuz halinde buraya müdahaleye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Riskli günlerden geçiyoruz"

Yumaklı, bir program vesilesiyle Bursa'da bulunan Bakan Uraloğlu'nun yangında vaziyet aldığını ve çok yakından takip ettiğini hatırlatarak, emeği geçen bakanlıklara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gayret sarf eden vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde 36'sı ormanlık alanda 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz, 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini bir kez daha ifade edelim."

Yangının çıkmamasını sağlamanın önemine dikkati çeken Yumaklı, kapalı alanlar dışında piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmama, ateşle ilgili bir husus tespit edenlerin 112'yi araması konularında uyarıda bulundu.

Yumaklı, "Büyük risk teşkil eden kıyı kesimleri başta olmak üzere bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz, hatta Ege'nin içi de riskli görünüyor. Bizler bütün imkanlarımızı, konumlandırmalarımızı bu noktalara yapmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlarımızla, valimizle, milletvekillerimizle, buradaki bütün idarecilerimizle, belediye başkanlarımızla yine sizin koordinasyonunuzda biz de sabaha kadar çalışmaları devam ettirdik. İnşallah bu gayretlerle beraber buradaki yangını beraberce söndürmüş oluruz. Allah beterinden saklasın. Başta orman idaresi olmak üzere belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, vatandaşlarımız 2 tonluk traktörleriyle sahada, onlara teşekkür ediyoruz."

Bursa'daki yangın bölgesinde, 105 suç kaydı bulunan şüpheli arama kurtarma personeli kıyafetiyle yakalandı

Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde üzerinde arama kurtarma personeli kıyafeti bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Söz konusu kişiyi durduran ekipler, yaptıkları incelemelerde, H.M.A'nın (26) 105 suç kaydının bulunduğunu, ayrıca 9 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bakan Uraloğlu, yangın bölgesini havadan inceledi

Bakan Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın merkezden yönlendirmesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Valiliğin koordinasyonunda sabaha kadar bir yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. O anlamda iki tane köy boşaltılmıştı. Bizim de havadan görme imkanımız oldu. O köylerde şu an için bir risk yok. Çünkü etrafındaki bayağı bir yer yanmış, müdahale edilmiş. Köye girmesine müsaade edilmemiş." diye konuştu.

Uraloğlu, bölgede daha aktif olan yangının 2 bin 200 dairelik TOKİ konutları kuzey tarafında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oraya da bir hava aracı sürekli müdahale ediyor ama ben sahada dolaştım. Gözünüzün gördüğü her yerde arazöz, yangın söndürme aracı, itfaiye var. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ediliyor. Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz."

Sahada devam eden çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de görüşen Uraloğlu, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu'na Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirterek, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.

Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katıldı.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır kullanılamaz hale geldi, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan telef oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ketenlik ile Erici köylerinde vatandaşların tahliye ettikleri evlerine döndüğü öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş da zarar tespit çalışmalarının sürdüğü köyleri ziyaret etti. Yangın bölgesindeki ekiplerden bilgi alan Aktaş, vatandaşın taleplerini dinledi.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için karadan çalışmaları devam ediyor.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.

Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.

Vatandaşlardan Mehmet Eser, gazetecilere, Bahçederesi Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının da telef olduğunu söyledi.

Emre Kılıç da mahallenin tahliye edilmesi nedeniyle dün evindeki eşyaları güvenli bölgeye taşıdığını, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından ikametine döndüğünü anlattı.

Hastaneye sevk edilen 21 kişiden 19'u taburcu edildi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 4 söndürme uçağı, 8 helikopter, 190 kara aracı ve 594 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin yoğun ve özverili çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Yangının soğutma çalışmaları sahada titizlikle devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Dumandan etkilenme ve düşme nedeniyle 21 vatandaşımız ve görevli personelimiz hastaneye sevk edilmiştir. Bunlardan 19’u tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2 orman işçimizin tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangından etkilenen bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangına büyük özveriyle, cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi sunarız."

4 mahalle tedbiren boşaltılmıştı

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edilmişti. Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 5. gününde devam ediyor.

Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 600'den fazla personelle müdahale ediliyor.

Çalışmalara Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya ve çevre illerden gelen arazözlerle iş makineleri de destek veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir yangınla karşı karşıya olunduğunu, tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

Görgel, şöyle devam etti:

"Dün 2 helikopterimiz vardı, bugün 6 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Kahramanlarımızdan Allah razı olsun, gezdiğimiz her bölgede yangını söndürmek için çalışıyorlar. Toplamda 3 ev ve 1 ahır yandı. Onun dışında bir kaybımız yok çok şükür. Yangının söndürüldüğü bölgelerde boşaltılan evlerimizde de vatandaşlarımız tedbirli bir şekilde hanelerine geçmeye başladı."

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Duru Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yaklaşık 15 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, yaklaşık 35 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

Elazığ'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Dikmen köyü kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.

Valilik açıklaması

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 24 personelin müdahale ettiği bildirildi.

Çalışmalara İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir."

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'daki orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor

Antalya'nın 3 ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda, Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde ve Serik'in Akbaş ve Karataş mahallelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yanan alanlarda havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yeniden parlamaması için çalışmalara devam eden ekipler, duman görülen yerlere anında müdahale ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde çıkan yangın, daha sonra Gürçam ve Çile mahallelerindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'ndaki yangına da çok sayıda ekiple müdahale edilmiş ve dün kontrol altına alınan yangında 40 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Serik'teki ormanlık alanda dün çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınmış ve yangında 50 dekar alan zarar görmüştü.

Yanan alanlar dronla görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha sonra ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ihbarın ardından bölgeye orman ve itfaiye ekiplerinin hızla sevk edildiğini söyledi.

Canbolat, yangına karadan 119 araç ve 360 personelin yanı sıra havadan da 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale edildiğini belirtti.

Bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangınla ilgili her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti. Yangının 14.15'te çıktığını ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

"Yangından 12 vatandaşımız, 2 itfaiye ve 1 orman personelimiz etkilendi. Genel sağlık durumları iyi, sadece bir vatandaşımızın başına taş düşmesinden dolayı kafasında bir çatlak var. Tedavisi hastanede devam etmekte. Şükürler olsun herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Yangının etrafı tamamen çevrildi. Şu an itibarıyla da yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Sabaha kadar etkin bir mücadeleyle söndürmüş olacağız."

Canbolat, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm kurumlarla koordineli bir şekilde yangına müdahale edildiğini ifade etti.

Bingöl'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Göltepesi ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlara havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangından etkilenen kaplumbağalara Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından su verildi.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Güzelköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonrasında söndürüldü.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Farsak köyünün Alıç Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Türk Kızılay orman yangınlarıyla mücadeleye desteğini sürdürüyor

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmetine aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerince başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere 133 bin kişilik beslenme hizmeti verilerek müdahale çalışmalarına destek sağlandığı vurgulandı.