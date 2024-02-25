Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Teşkilatı, merkez ve ilçelerde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında hane, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirilen teşkilat mensupları ve adaylar öte yandan vatandaşlarla daha aktif şekilde bir araya gelmek için seçim irtibat büroları açıyor. Geçtiğimiz günlerde Erciş’te miting havasında seçim irtibat bürosu açılışı yapan AK Parti, bu kez de kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi’nde büyükşehir belediye başkan adayı Abdulahat Arvas’ın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirecek.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, 26 Şubat Pazartesi Günü, saat 16.00’da Kızılay Van Şubesi’nin yanında cadde üzerinde açılışı gerçekleştirilecek seçim irtibat bürosuna tüm vatandaşları davet etti.

“BİZE YAKIŞAN BİR FOTOĞRAF VERMELİYİZ”

Güray, çalışmalarının ilk günden beri yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Seçimi kazanmak için büyük bir çaba ortaya koyduklarını ifade eden başkan Güray, “Moralimiz yerinde vicdani bir şekilde tüm birimlerimizle birlikte sahadayız, çalışıyoruz. Van’ın hizmet belediyeciliğiyle arasındaki özlem inşallah son bulacak. Tüm çabamız bunun içindir. Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla son derece uyum içinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Erciş’te adayımız Fatih Çiftçi Bey’in seçim bürosunun açılışını yaptık. O tablodan çok etkilendim. Açılışımız mitinge döndü. Sahada bize karşı ciddi bir şekilde teveccüh var, bunu görüyoruz. Tabi rehavet kapılmadan son gün, son saate kadar serinkanlı bir şekilde süreci takip etmeliyiz. İnşallah günün sonunda zafer AK Parti’nin, kazanan ise Van olacak. Yine çok önemli bir seçim ofisimizin açılışını yapacağız. Hem bulunduğu konum itibariyle çok sembol hem de büyükşehir adayımız olması hasebiyle çok önemli. Yarın, Maraş Caddesi’nde gerçekten bize yakışan bir fotoğraf vermeliyiz. Caddeyi hınca hınç doldurmalıyız. Büyükşehir adayımız Abdulahat Bey’e de moral vermeliyiz. Bu anlamda başta teşkilatlarımız olmak üzere tüm hemşerilerimizi seçim irtibat bürosu açılışına davet ediyorum” dedi.