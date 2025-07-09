Başkale'de daha önce Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlık Merkezlerinde (ASM) vatandaşlara verilen kanser tarama hizmeti, İlçe Sağlık Müdürlüğünce kanser tarama aracıyla ilçenin en ücra yerlerine bile ulaştırılmaya başlandı.

Başkale Devlet Hastanesi bahçesindeki araçla, özellikle kırsal kesimde bu hizmeti alamayan kadınlara ulaşan sağlık ekipleri, kadınları ücretsiz servislerle taşıyarak kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirmede bulunuyor.

40-69 yaş arası kadınların 25 Temmuz'a kadar randevusuz hastanenin bahçesinde ücretsiz hizmet veren ekiplere başvuru yapabileceği bildirildi.