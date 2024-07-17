Temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Yapılan atamayla Van'da 2 Vali Yardımcısı ve 5 ilçenin kaymakamı değişmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van'ın Tuşba, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale ve Çatak kaymakamlarının görev yerleri değişmişti. 2022 yılında atandığı Başkale ilçesinde, halkın huzuru, refahı ve ilçenin kalkınması için çabalayan Kaymakam Mustafa Çelik, bundan sonraki süreçte Erzurum Oltu Kaymakamı olarak görevini sürdürecek.

"VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINI MESAİ ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIK"

Görev süresi boyunca Başkale'ye ve Başkalelilere layık işler yapabilmek için gayret ettiklerini belirtene Kaymakam Çelik, "29 Ağustos 2022 tarihinde başlamış olduğum Başkale Kaymakamlığı görevimden, 16 Temmuz 2024 tarihi itibariyle ayrılıyorum. Yeni görev yerim Erzurum Oltu ilçesi Kaymakamlığıdır.

Tüm Başkaleli hemşehrilerimi beklediğimi, gönlümüzde yerleri olduğunu hatırlatır ve bundan sonra her gittiğim yerde bir kapılarının olduğunu bilmelerini isterim. Başkale'mizde 2 yıl çalışmış ve sizlere hizmet etmiş olmanın gururunu, yüce Rabbime şükran duygusuyla birlikte yaşamaktayım. Görev sürem boyunca; Başkale'ye ve Başkalelilere layık işler yapabilmek için mesai arkadaşlarımla birlikte tüm gücümüzle gayret ettik.

İlçemizi, hayatın her alanında daha ileriye taşıyan ve güzelleştiren birçok hizmet, yatırım ve yeniliği de hep birlikte imza attık. Birlikte çalıştığımız süre zarfında, yakın ilgi ve alakası ile sevgi, saygı ve desteğini en önemlisi de dualarını bizden hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli Başkalelilere ve tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hukuk, anayasa, Türk devlet gelenekleri, yerel örf adet, vicdan ve adalet çerçevesinde vatandaşlarımızın sıkıntılarını mesai arkadaşlarımızla birlikte çözmeye çalıştık.

Problemini çözemediğimiz vatandaşlarımıza saygı ve dikkatle dinleyip en azından alternatif yollar önerdik. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza faydası dokunacak işler yapmaya çalıştık. Maiyetimizde bulunan personelimizle ilişkimizi hukuk, kanun, kamu düzeninin tesisi çerçevesinde oluşturduk. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selam, sevgi, saygı ve muhabbetle... Allaha ısmarladık" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA ÇELİK KİMDİR?

1988 Yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nden, 2016 Yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'nca açılan 105. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine Artvin Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Kaymakam adaylığı süresince Artvin İl Stajını Rize İli Pazar İlçesinde ve Kocaeli İli Kandıra İlçesinde refiklik stajını tamamladı. Antalya İli İbradı İlçesinde 8 ay Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra Amman Ürdün Üniversitesi'nde 8 ay süreyle Arapça dil eğitiminin yanı sıra Amman Büyükelçiliğinde stajını yaparak incelemelerde bulundu.

2019-2021 tarihleri arasında Çorum İli Bayat İlçesi Kaymakamı ve 2021-2022 tarihleri arasında Giresun İli Alucra Kaymakamı olarak görev yaptı. 2022 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Başkale'ye atanan Kaymakam Mustafa Çelik, 29.08.2022 tarihinde görevine başladı. Yaklaşık olarak 2 yıl boyunca Başkale'de görev yapan Kaymakam Çelik, 2 Temmuz'da yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzurum Oltu Kaymakamlığına atandı.