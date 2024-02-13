Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su alanında önemli bir yatırımı başlatacaklarını dile getirdi.

Bakan Yamuklı’nın yaptığı paylaşıma göre Çaldıran Çubuklu Barajı’nın sözleşme bedeli 590 milyon TL olarak belirlenirken, 29 milyon m3 su depolanacak ve 37 bin 900 dekar alan sulamaya açılacak.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Suyun gücünü aziz milletimizle buluşturmaya, üreticilerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Iğdır Tuzluca Barajı, Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Artvin Ardanuç Sulaması’nın inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Böylelikle üç ilimizde toplam 724 bin 250 dekar tarım arazisi daha suya kavuşacak. Toplam 4 milyar 567 milyon TL sözleşme bedelli su alanındaki bu yatırımlarımız üreticilerimize, yöre halkına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.