İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart seçimlerinde 600 bin personeliyle bakanlığının görevde olacağını vurgulayarak “Seçimin yapıldığı bütün yerlerde seçimin güvenliği, huzuru, iradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık. 600 bin mesai arkadaşımız, o büyük İçişleri Bakanlığı ailesiyle beraber, o büyük tecrübeyle beraber sandığa hür iradenin yansımasıyla ilgili elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Gönen ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz ve AK Parti Gönen Belediye başkan adayı Aydemir Gümüş ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretinde bulundu. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya, AK Parti Gönen Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Terör örgütleriyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında mücadelenin sürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, “Gece gündüz demeden kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, Türkiye'nin, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Bakın 40 yıldan beri mücadele ediyoruz. Ama artık son nefesleri, son çırpınışlarını görüyorsunuz. Onu da nefes almaz hale getireceğimiz hain bölücü terör örgütüyle uğraşıyoruz. Mücadele ediyoruz. Sınırımızın içinde, dışında ayrım yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok' diyor. Sınırın içinde İçişleri Bakanlığı ailesi olarak biz, sınırın dışında Savunma Bakanlığımız, yani kahraman Mehmetçiğimiz, istihbaratımız, yani Milli İstihbarat Teşkilatımız sözde liderlerini içeride veya dışarıda fark etmeksizin nerede görürsek etkisiz hale getirip, elini havaya kaldıran varsa alıp adalete teslim ediyoruz” diye konuştu.

‘85 MİLYON VATANDAŞIMIZLA BİR TAKIM RUHUYLA ÇALIŞMAMIZ LAZIM’

Konuşmasında, kentlerde uyuşturucu satıcılarına ve çetelere karşı mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünün altını çizen Bakan Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanı 'Şehirlerimde sözüm ona şehir eşkıyalığı yapan bir kişiyi bırakmayacaksınız' dedi. Gençlerimizi, yavrularımızı, göz aydınlığımız, geleceğimizi kim karartmaya çalışıyorsa baronundan sokak satıcısına varıncaya kadar bunların tamamını ama tamamını bulundukları yerlerden kıskıvrak yakalayıp götürüp adalete teslim edeceğiz. Kötülükle mücadelede 85 milyon vatandaşımızla bir takım ruhuyla çalışmamız lazım. Takım olursak hız yaparız, işimizde bereket olur, sonunda da ben değil, biz yapmış oluruz” ifadesini kullandı.

‘SİZİ ARKADAŞLARINIZIN YANINA GÖNDERECEĞİZ’

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiğini ve onları ülkeye getiren organizatörlerle ilgili çalışmaların yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Benim ülkeme girişi, kalışı, çıkışı yasal olmayanı, bulduğum yerde benim inanç değerlerime yakışır bir şekilde alıyorum. Önce geri gönderme merkezine sonra memleketine geri gönderiyoruz. Bunu yapmakta da kararlıyız. Bunların önüne düşen düzensiz göçmen organizatörleri var ki onlara da meydan okuyoruz. Hala cesaretiniz varsa, sizi daha önce tutuklayıp hapishaneye gönderdiğimiz arkadaşlarınızın yanına göndereceğiz” dedi.

‘ALLAH, DEMOKRASİMİZİ BU TOPRAKLARDAN HİÇ EKSİK ETMESİN’

İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart seçimlerinin güvenliği için 600 bin personeliyle görevde olacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Seçimin yapıldığı bütün yerlerde seçimin güvenliği, huzuru, iradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık. 600 bin mesai arkadaşımız, o büyük İçişleri Bakanlığı ailesiyle beraber, o büyük tecrübeyle beraber sandığa hür iradenin yansımasıyla ilgili elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız. Adil, hakkaniyetli bir şekilde nasıl 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığımız olarak, bu görevi kusursuz yaptıysak, bilin ki 31 Mart seçim günü de görevimizi yapacağız. Şu an bir bayram aslında. Bakın bu meydanlarda her parti kendini anlatabiliyor. Allah, demokrasimizi bu topraklardan hiç eksik etmesin” diye konuştu.