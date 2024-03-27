Van’da 13 belediyeye, 13 ayrı belediye başkanı seçilecek. Aday profili ile beraber merak konusu olan konulardan biri ise, söz konusu adayların kaçının erkek kaçının ise kadın olduğu.
Van genelinde toplam 136 belediye başkan adayı mevcut. Bu 136 adayın yalnızca 18’i kadın adaylardan oluşurken, kalan 118 kişiyi ise erkekler oluşturuyor.
Belediye başkanlığı için kadın aday gösteren partiler ise şu şekilde;
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ:
Zeynep Selim Keleş - Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Nurcan Yeşilalan - Erciş Belediye Başkan adayı
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Gülten Orhan - Bahçesaray Belediye Başkan adayı
DEM PARTİ:
Şengül Polat - Başkale Belediye Başkan adayı
Hediye Sayıner - Muradiye Belediye Başkan adayı
Hatice Atabay - Çaldıran Belediye Başkan adayı
Sakine Kutpınar - Özalp Belediye Başkan adayı
Hanım Akkoş - Tuşba Belediye Başkan adayı
Rabia Başak Koç - Edremit Belediye Başkan adayı
DEMOKRATİK SOL PARTİ:
Tuğçe Tekçe Ermiş – Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı
ZAFER PARTİSİ:
Rahime Cansu Çelik - Çatak Belediye Başkan adayı
Cevriye Yavuz Doğan - Saray Belediye Başkan adayı
Asena Gökçe Benk - Tuşba Belediye Başkan adayı
Hadice Atbinici - Özalp Belediye Başkan adayı
DEVA PARTİSİ:
Zilan Baysal - Çatak Belediye Başkan adayı
MEMLEKET PARTİSİ:
Yeşim Yılmaz - İpekyolu Belediye Başkan adayı
MİLLİ YOL PARTİSİ:
İlknur Bilgili - İpekyolu Belediye Başkan adayı
YENİDEN REFAH PARTİSİ:
Dilber Gürbüzer - Saray Belediye Başkan adayı.
EN ÇOK KADIN ADAY GÖSTEREN PARTİ
31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmek üzere en çok aday gösteren parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) oldu. DEM Partinin Van’da ki 13 adayından 6’sı kadın. Ayrıca, DEM Parti’nin uyguladığı eş başkanlık sistemi ile de, resmi olarak aday gösterilen 7 ilçedeki erkek adaylarla birlikte kadınlar da eş başkan adayı olarak gösteriliyor.
En çok kadın aday sıralamasını Zafer Partisi takip ediyor, Zafer Partisi Van’da 4 kadın aday gösterdi.