Van’da 13 belediyeye, 13 ayrı belediye başkanı seçilecek. Aday profili ile beraber merak konusu olan konulardan biri ise, söz konusu adayların kaçının erkek kaçının ise kadın olduğu.

Van genelinde toplam 136 belediye başkan adayı mevcut. Bu 136 adayın yalnızca 18’i kadın adaylardan oluşurken, kalan 118 kişiyi ise erkekler oluşturuyor.

Belediye başkanlığı için kadın aday gösteren partiler ise şu şekilde;

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ:

Zeynep Selim Keleş - Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Nurcan Yeşilalan - Erciş Belediye Başkan adayı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Gülten Orhan - Bahçesaray Belediye Başkan adayı

DEM PARTİ:

Şengül Polat - Başkale Belediye Başkan adayı

Hediye Sayıner - Muradiye Belediye Başkan adayı

Hatice Atabay - Çaldıran Belediye Başkan adayı

Sakine Kutpınar - Özalp Belediye Başkan adayı

Hanım Akkoş - Tuşba Belediye Başkan adayı

Rabia Başak Koç - Edremit Belediye Başkan adayı

DEMOKRATİK SOL PARTİ:

Tuğçe Tekçe Ermiş – Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı

ZAFER PARTİSİ:

Rahime Cansu Çelik - Çatak Belediye Başkan adayı

Cevriye Yavuz Doğan - Saray Belediye Başkan adayı

Asena Gökçe Benk - Tuşba Belediye Başkan adayı

Hadice Atbinici - Özalp Belediye Başkan adayı

DEVA PARTİSİ:

Zilan Baysal - Çatak Belediye Başkan adayı

MEMLEKET PARTİSİ:

Yeşim Yılmaz - İpekyolu Belediye Başkan adayı

MİLLİ YOL PARTİSİ:

İlknur Bilgili - İpekyolu Belediye Başkan adayı

YENİDEN REFAH PARTİSİ:

Dilber Gürbüzer - Saray Belediye Başkan adayı.

EN ÇOK KADIN ADAY GÖSTEREN PARTİ

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmek üzere en çok aday gösteren parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) oldu. DEM Partinin Van’da ki 13 adayından 6’sı kadın. Ayrıca, DEM Parti’nin uyguladığı eş başkanlık sistemi ile de, resmi olarak aday gösterilen 7 ilçedeki erkek adaylarla birlikte kadınlar da eş başkan adayı olarak gösteriliyor.

En çok kadın aday sıralamasını Zafer Partisi takip ediyor, Zafer Partisi Van’da 4 kadın aday gösterdi.