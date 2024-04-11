Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın 26-29 petrol kuyusunda incelemelerde bulunarak, TPAO ve TPIC yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, bayramlarını kutladı. Bakan Bayraktar, "Allah’a hamdolsun bugün itibari ile 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz" dedi.

VAN VE HAKKARİ'YE YENİ KUYULAR AÇILACAK

Yeni keşif kuyularının olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu yıl içerisinde Hakkari’de yine Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Onlarda da yapacağımız keşifler ile, onlarda da yeni rezerveler bulduğumuzda bu üretim rakamları inşallah çok daha ileri gidecek. Dolayısı ile biz bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Burada yer yer 2 bin 500 metre, yer yer 2 bin 800 metre ama özellikle Şehit Teğmen Akdeniz bölgesinde o sahada da 4 bin 500 metrelere varan derinliklerde biz bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Yönlü sondajlar yapıyoruz. Bir kilometreye yakın yaklaşık 30 derece açı ile yönlü sondajlar bu üretimi yapıyoruz. Teknik olarak da çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile tüm bu faaliyetler ile bu gün 200’ün üzerinde tanker ile bu ham petrolü taşıyoruz. Ama şu anda yapımı devam eden yaklaşık yüzde 50’sini bitirdiğimiz 35 kilometrelik bir petrol boru hattı ile de inşallah bu petrolü BOTAŞ’ın İdil istasyonuna götüreceğiz. Oradan da Ceyhan’a Dörtyol’a kadar ulaştıracağız. Yoğun hummalı bir çalışma burada devam ediyor." ifadelerini kullandı.