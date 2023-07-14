Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık av yasağı uygulandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahil güvenlik, jandarma, tarım, polis, zabıta ve güvenlik korucuların etkili koruma çalışmaları olumlu sonuç verdi. Avlanma yasağı boyunca teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni sezon için kısa süre önce başladıkları hazırlıklarını tamamladı. Teknelerinin bazı bölümlerini tamir eden balıkçılar, sabırsızlıkla yeniden Van Gölü'ne açılacakları anı beklemeye başladı. Van Gölü'ne kıyısı olan ilçelerdeki balıkçılar, koruma önlemleri sayesinde balığın popülasyonunun artmasıyla bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.

“1 milyon 200 bin liralık idari para cezası uygulandı”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı sezonunda kurumların iş birliğiyle çalışmaların yapıldığını belirtti. Yapılan çalışmalarda güzel sonuçların elde edildiğini ifade eden Görentaş, “Verilere baktığımızda kaçak avcılıkta azalan işlemler görüyoruz. Bu sene personelimiz 817 civarında denetim yaptı. Bu denetimlerde 169 kişiye 1 milyon 200 bin liralık idari para cezası uygulandı. 128 av aracına el konulurken, 55 ton balık ele geçirildi. Bu sayıya baktığımızda geçen senenin yarısı kadardır. İşlem yapılan kişi sayısında ise azalma oldu. Bu da av yasağında etkin bir mücadele edildiğini bizlere gösteriyor” dedi.

Kuraklıkla ilgili bazı sorunların yaşandığını hatırlatan Görentaş, personelin yaptığı saha çalışmaları ve gözlemleri neticesinde bu av sezonun bereketli geçeceğini kaydetti.iha