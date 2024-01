Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Edremit Uygulama Oteli'nde partililerle buluştu.

Parti yemeğinde konuşan Van İl Başkanı Emre Güray, ‘’Bugün her birimizin kendi alanında çok farklı yönlere hitap eden bir gücü var. Büyükşehir Belediye başkan adaylığı süreci başladığından bu yana teşkilatımızın temayül yoklaması akabinde, AK Parti Genel Merkezimizin saha çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürece bizzat dahli birçok faktörün göz önünde bulundurularak adayımızın belirlenmesi noktasında bir süreç ilerledi. Şeffaf uygulamalarla ilerleyen sürecin akabinde de 27'nci dönem milletvekilimiz, 28'inci dönem milletvekili aday listemizin 3'üncü sırasındaki çok kıymetli abimiz, hemşerimiz, büyüğümüz, Abdulahat Arvas Beyefendi'yi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uygun gördü ve adaylığını açıkladı.’’ dedi.

“BU MEMLEKETİ TEKRAR AK PARTİ İLE BULUŞTURALIM”

Güray, “Biz ilerleyen süreçte yani ilçe aday listeleri belli olduktan sonra da hiçbir adayımızı kırmadan, incitmeden yine şeffaf bir şekilde hep birlikte yol göstermeye gayret göstereceğiz. Hiçbir ilçemizde ilçe adayımız belirlenmedi. Kimse bunun dışındaki haberlere itibar etmesin. Burası kesin ki, henüz adaylarımız belli olmadı. Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ankara'da Seçim Beyannamemiz açıklanacak. Türkiye genelinde birçok ilde 7 Şubat’a kadar olan süreçte çalışmalar devam edecek ve bu süreçte belediye başkan adaylarımız açıklanacak. ‘’ ifadelerini kullandı.

Partililere birlik beraberlik çağrısında bulunan Güray, ‘’Bizlerin tek vücut olarak ilerlemekten başka bir alternatifi yok. Bu yüzden, süreci 31 Mart 2024’e kadar taşıyarak bu memleketi tekrar AK Parti ile buluşturalım.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

‘’VAN ŞEHREMİNİ ARVAS’’

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Bu buluşmalar, AK Partinin gücüne güç katmanın yanı sıra saflarımızı sıklaştırarak birliğimize güç katıyor. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapılamayanı 20 yıla sığdıran bir partiden, bir liderden söz ediyoruz. Bir il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, belediye başkanı, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı her birinin birbirinden ayrı özelliği var ama AK Parti üyesi olmak da ayrı şerefli bir özellik.” dedi.

Türkmenoğlu, ‘’Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle adayımızı açıkladık. Adayımız; Abdulahat Arvas. Biz Abdulahat Arvas kardeşimizi camiamızın bir parçası olduğundan yakinen tanıyoruz. AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar kardeşimiz bizlere hizmet etti. Yol arkadaşımız bugün büyük bir görev aldı. Bir misyon üstlendi. Şehremini olarak nitelendirdiğimiz kardeşimiz her yerde kendisini anlatacağımız ve bundan sonra şehri teslim edeceğimiz arkadaşımız bize Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Bizde bir söz vardır; emanete hıyanet olmaz. Emanet göz bebeğimizdir ve emanetimize sahip çıkacağız. Biz 2009’dan beri bu şehirde AK Partinin iktidarına ve AK Partinin belediyesine hasretiz. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Her gün bununla yatıyoruz kalkıyoruz ‘AK Parti olarak belediyeyi ele alsak da şu şehre hizmet etsek’ diyoruz. Bunu yapacak gücümüz var arkadaşlar. Fakat o günü gerçekleştirebilmek için birliğimizi beraberliğimizi tahsis etmemiz gerekir. İşte onu da, sabah gerçekleşen programdan şu zamana kadar iliklerime kadar hissettim. Bu vesile ile bize gönül vermiş her bir belediye başkan aday adayının da çok önemli görevleri var. Onların varlığı bu partinin zenginliğidir. Biz istiyoruz ki vatandaşımız kazansın.’’ ifadelerini kullandı.

‘’VAN’I 25 YILLIK HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ’’

Van'da yeni bir döneme kapıların açıldığını belirten AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Belediye Başkanlığı belediye bütçesini yatırıma ve hizmete dönüştüren otoritedir. İnşallah bu dönem kazanacağız, bizim zaman zaman eleştiri de aldığımız 2004-2009 dönemindeki belediyeciliğimizde bile bugüne kadar hiç kimse o dönemde yapılan hizmeti ortaya koyamamıştır. Van'ı Abdulahat Arvas Bey ile beraber, 25 yıllık bir hizmet ile buluşturacağız. Biz bütün tecrübelerimizi bugüne kadar Ankara'daki etkinliğimizi de ortaya koyarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Abdulahat Arvas Bey'in Van'ı çok hızlı bir şekilde dönüştürüp, geliştirmesi için canla başla uğraşacağız. AK Parti belediyeciliği noktasında bizim başımız dik alnımız açıktır. Şu anda yedi belediye başkanımız bizimle beraber, biz bu yedi belediye başkanımızın da beş yıldır ne kadar büyük hizmetler yaptıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Ondan önceki dönemde, aramızda belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız da var, AK Parti'nin ilçelerde de ne kadar güzel işler yaptığını da yine net bir şekilde gördük." ifadelerine yer verdi.

İlçe belediye başkan adaylarının belirlenme süreçlerinin büyük bir titizlikle sürdüğünü belirten Kayatürk, "Halkın her alanda taktirini kazanan, iyi bir belediye başkanı adayları olup olmayacağına dair çalışmalar yapılıyor. Memnuniyet anketleri de yapılıyor." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

AK Parti'de görev aldığı dönemlerden bahseden AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, "Allah nasip ederse 2024 seçimlerinde büyükşehir ve 13 ilçe için sefere çıktık, kazanmak istiyoruz. 13 ilçe belediye başkanımızla ilgili pazartesi günü bizi çağırdılar fikir ve görüşlerimizi almak için. Biz de İl Başkanımızla beraber gittik, son kez bir ricada bulunduk. Benim defterimde bazı ilçelerle ilgili bilgi var ama birkaç ilçe ile ilgili bilgi yoktu. İlçelerimize soralım halkımız kimi aday görmek istiyorsa ona göre çalışmamız olsun.’’ İfadelerini kullandı.

‘‘CUMHURBAŞKANIMIZ VAN’IN ARKASINDA’’

Arvas, "Şu an araştırmalar çok detaylı bir şekilde yapılıyor, aday adaylarla ilgili detaylı bir araştırma var, biz nasip ve kısmete inanmışız, eğer nasipte varsa Abdulahat Arvas istemese de olacak, eğer nasipte yoksa da ben ve bütün teşkilat istese de bir ufak sebep ortaya çıkacak ve olmayacak. Kalbimiz müsterih olsun, bizim amacımız memleketimize hizmet etmek, yaklaşık 20 yıla yakındır AK Parti belediyeciliği ile Van buluşamadı. Bizden çok daha geri olan iller AK Parti belediyeciliği ile buluştukları zaman daha ileride oldular. Bitlis ve Bingöl hizmet noktasında bizden çok ileride, oysa Van'ın; Diyarbakır, Gaziantep, Adana belki Kayseri gibi illerle yarışması gerekirdi. Çünkü yerel yönetimler şehrin kalkınma lokomotifidir, yatırımcıdır. Şimdi siz Ankara ile barışık olmayan, Ankara'yı bilmeyen, bakanlarla çatışan bir adayı seçerseniz, ‘Ben Ankara'ya gitmem zaten bana para vermez’ bu şekilde istemeyi reddeder, halkı cezalandırır, şehri cezalandırır. Biz bunu yaşadık, Cumhurbaşkanımız perşembe günü İl Başkanımız ve teşkilatımızla beraberdik. Resmi olarak tebliğ ettiler, ‘Size güveniyoruz, Van'ı seviyoruz, sizinle Van'ı alalım ve Van'ı uçuralım’ dedi. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse, tutmuştur." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, "Alnımızda lekemiz yok, arka bagajda kusurumuz, sıkıntımız da yok. İftira edenlere; biz ortadayız, meydandayız, Allah'ın izniyle hiçbir zaman diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar pırıl pırıl bir geçmişimiz var. Benim Cumhurbaşkanımıza karşı yüzümü kızartacak bir kusurum yok, milletime karşı da bir kusurum yok, ben milletimi seviyorum, Van'ımıza hizmet etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta ilçe belediye başkan adaylarımız Van'da ilan edilecek. Nasıl ki bugün bir ortamda kendimizi AK Parti ailesinin bir üyesi olarak ifade ediyorsak, ilçe belediye başkan adaylarımızın açıkladığı o günde de adaylarımızın yanında olalım, hep beraber şehrimizi ayağa kaldıralım. Allah yardımcınız olsun, çıkmış olduğunuz bu yolda Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin." ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Program sonunda Abdulahat Arvas parti yemeğine katılan partililerle tek tek tokalaşarak vedalaştı.