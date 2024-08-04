Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak amacıyla, çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Yarım Çalışma Ödeneği ile kadın istihdamını desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali izinlerinin bitiminden itibaren kullanacakları ücretsiz izin döneminde İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabiliyor. 2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon lira ödeme sağlandı."