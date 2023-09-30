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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin tüzük kurultayında yerel seçim çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

KENDİ ADAYLARI İLE 'DEVA' ARANACAK

Babacan, “DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun” dedi.

Babacan ayrıca temiz belediyecilik için siyasi ahlak ilkelerini açıklayarak bir ilke imza atacaklarını söyledi.

‘BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK’

Babacan, kaybedilen seçimlere ilişkin ise “Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı’nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı” yorumunu yaparken seçim sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Babacan, şöyle devam etti: “O yüzden bugün işimiz daha zor. Ama biz, demokrasiyi bir ‘müsabaka’ gibi görenlerden, ‘iktidarın nimetlerini paylaşma yarışı’ sananlardan değiliz.”

KAYNAK:HABER7