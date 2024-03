AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı tarafından yoğun bir katılımla Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı’nda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantıya İlçe Başkanı Yavuz Kuşan’ın yanı sıra, MDK Üyesi Zahir Soğanda, Başkan Yardımcısı Akın Dinçer, Gençlik Kolları Başkanı Sedat Avcı, Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı İsa Berge, Yönetim Kurulu üyeleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

“BAŞKAN ADAYIMIZLA BİRLİKTEYİZ”

Toplantıda ilk olarak söz alan AK Parti İpekyolu ilçe Başkanı Yavuz Kuşan teşkilatının harika bir tablo oluşturduğunu ifade ederek, “Her birinizi, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı, meclis üyelerimizi, aday olan başkanlarımızı, her kademedeki teşkilatımızın samimi, gayretli, çalışkan insanlarını şuan aramızda görüyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu tablo inşallah 31 Mart akşamında seçimi kazanacağımızı gösteren tablodur. İpekyolu demek Van demek. İlçemiz gerçekten şehrimizin kalbini oluşturuyor. Bunun farkındayız. Bu güzel ilçenin hizmetlerle buluşması için çalışıyoruz. İlçemiz maalesef bugüne kadar AK Parti Belediyeciliği hiç tanışmadı. Bunu değiştirebiliriz ve bunu değiştirmeye çok yakınız. Teşkilatlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Binler on binleri bulan hane ziyareti yaptık. Kırsal merkez demeden onlarca mahalle gezdik. Yani bunları istatistiki olarak söylersek inanın rekorlar kırdık. Ama önemli olan seçimi kazanmak. Başkan adayımızla birlikteyiz. Uyum içinde çalışıyoruz. Desteğimiz her daim kendisiyle. Adım adım 31 Mart seçimlerine yaklaşıyoruz. İlçemizde bizim lehimize çok güzel bir teveccüh ve hava var. Kazanan AK Parti olacak ” şeklinde konuştu.

“MUTLU BİR VAN İÇİN, ÜRETEN BİR VAN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İpekyolu Belediye Başkan Adaylığı için ismi geçen aynı zamanda Başkan Yardımcılığı görevinde buluna İş İnsanı Akın Dinçer de şu ifadelere yer verdi:

“Her hangi bir aday adaylığı başvurum olmamasına rağmen, teşkilat temayül yoklaması seçimlerinde şahsıma büyük destek veren kıymetli yol arkadaşlarıma kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin takdirleriyle seçilen adayımıza başarılar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar şehrimizi iyi bir belediyecilikle buluşturmak için çok çalışacağız. Kişisel bütün meselelerimizi kişisel bütün kırgınlıklarımızı bir tarafa bırakarak çalışacağız. Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin daha konforlu bir yaşam sürmesi ve daha çok gülümsemesi için çalışacağız. Mutlu bir Van için, üreten bir Van için çalışacağız. Van kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek için çalışacağız. Tüm komşularımızla eşit, adil ve demokratik bir yönetişim için, ortak akıl ve müzakereyle yönetmek için çalışacağız. Gençlerle ve kadınlarla tüm politik gerekçelerden arınmış bir şekilde çalışacağız. Kısacası bir şehrin kaderini değiştirebilmek için çok çalışacağız. 31 Mart seçimlerinin şehrimize hayırlar getirmesini diliyor, iyi bir Van için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz.”