AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Murat Çurku'yu anarak konuşmasına başladı. İpekyolu'nda oluşturdukları ekipler ile her mahallede yaklaşık 5-6 gün boyunca kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kuşan, İpekyolunu AK Belediyecilik ile tanıştıracaklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Berge, her zaman basın mensuplarıyla iletişim halinde olacaklarını söyledi.

Basın çalışanlarının şehrin sorunlarını yakından bildiğini belirten Berge, "Projelerimizi hazırladığımız bu süreçte lansman öncesi gazetecileri dinlemek, fikirlerinden ilham almak istiyorum. Bu kentin sorunlarını en iyi bilenler sizlersiniz. Biz bütün olumsuzlukları bir kenara bırakarak Van ve İpekyolu ilçesi için ne yapacağımızı konuşacağız" dedi.

İDEOLOJİYE DEĞİL HİZMETE OY VERİN

Gazetecilerin aracılığıyla İpekyolu'nda yaşayan vatandaşlara seslenen Berge, İpekyolunu hizmet belediyeciliği ile buluşturacaklarını söyledi. Kentteki vatandaşların ideolojiyi bir kenara bırakıp hizmeti seçmesi gerektiğini belirten Berge, "Yerel seçimlerde ideoloji olmaz. Yerel seçimlerde hizmet olur. Başkan da hizmetkar olur. Kadirşinas hemşerilerimden ricamdır bu seçim ideolojiyi bir kenara bıraksınlar, hizmet edecek bir partiyi seçsinler. İktidarın gücünüde arkamıza alarak İpekyolu'nda güzel işler yapacağız. Bizler doğruya doğru, yanlışa yanlış deyen insanlarız. İpekyolu'ndaki ihtiyaçlar neyse ona göre hizmet üreteceğiz" ifadelerine yer verdi.

BİZ BU YOLA KAZANACAĞIZ DİYE ÇIKTIK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Berge ile seçim çalışması yaptıklarını söyledi.Belediye başkanlarının halka hizmet etmesi gerektiğini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları koltuğunda oturmayacak, halka hizmet edecek. Belediye başkan adayımıza destek olmak için yanındayım. Başkanımız sivil toplum kuruluşundan gelen bir kardeşimiz ve çok mütevazi birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini işaret etmesi aynı şekilde toplumun her kesimine hitap ettiğinin işaretidir. Biz hiçbir yola kazanamayacağız diye çıkmadık. Hep kazanacağız diye çıktık."

Toplantıya AK Parti İpekyolu İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Sedat Avcı, Medya ve Tanıtım Başkanı Burak Gültepe ve bazı yöneticileri de katıldı.