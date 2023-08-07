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İstifasıyla alakalı İskele Öğretmen Evi’nde basın açıklaması düzenleyen Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, 4 yıllık görev süresi boyunca AK Parti’nin bir parçası olarak tüm teşkilatıyla birlikte var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı’nı kurumsal hale getirdiklerini belirten Başdinç, teşkilata yeni yüzler kazandırdıklarını vurguladı.

“KENTİN LİYAKATLİ, EĞİTİMLİ VE BU İŞİ BİLEN ÇÖZÜM ENDEKSLİ YÖNETİCİLERE İHTİYACI VAR”

Her kesimi kucakladıklarını belirten Başdinç, “2020 yılının Ocak ayında başladığım Ak Parti Tuşba İlçe Başkanı görevinde yaklaşık 4 yıl hizmet ettim. Görev sürem boyunca AK Parti ailesinin bir parçası olarak, sizlerin güvenine layık olabilmek için teşkilatımızla birlikte tüm gücümüzle çalıştık.

İlçe başkanlığını kurumsal hale getirdik. Günün ihtiyacına uygun yeni ilçe binası kazandırdık. Teşkilatımıza yeni yüzler kazandırdık. Üye sayısında rekorlar kırdık. Güçlü bir teşkilat, güçlü ve liyakatli bir yönetim kurduk.

Bunları hep birlikte yaptık. İnancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafeti, bölgesi, etnik kökeni, örfü, âdeti, geleneği ne olursa olsun ayrım yapmadan her kesimi kucakladık. Bizi arayan her vatandaşımızın sıkıntılarıyla hemhal olduk. Sorunların çözümüne sizleri de katarak çözümün paydası olmaya çalıştık. Teşkilat başkanlığı icra makamı olmadığından çözüme kavuşamayan sorunlarda sizler kadar bende üzüntü duydum. Bu kentin liyakatli, eğitimli ve bu işi bilen çözüm endeksli yöneticilere ihtiyacı vardır” dedi.

“YAŞANILABİLİR BİR TUŞBA İNŞA ETMEK İSTİYORUM”

Kentin mimara ve imara ihtiyacının olduğunu vurgulayan Başdinç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bir mimar olarak, Tuşba ilçemizi daha ileriye taşımak, bu kentin ihyasında ve inşasında yer almak adına yola çıktım.

Tuşba’nın gelişimi için daha fazla katkıda bulunarak daha yaşanılabilir bir Tuşba inşa etmek istiyorum. Belediye Başkanı adayı olma niyetimle istifa edeceğimi geçen hafta genel merkeze bildirdim. Genel merkezin takdirini bekliyorum.

Sizlerin de desteğiyle Bu süreçte görüşlerinize ve önerilerinize her zaman açık olacağım. Siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle, yeni bir döneme adım atacağımı biliyor ve sizleri bu heyecan dolu yolculukta yanımda görmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.

Başta milletvekillerimize, önceki ve yeni il başkanımıza ve il teşkilatına, ilçe yönetimime, kadın koklarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi