2024 mahalli idareler seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Van’da hiçbir ilçeyi kazanamadı, önceki seçim dönemi olan 2019 yılında kazandığı belediyeleri de kaybetti.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Dem Parti yüzde 55.48 oy oranıyla kazandı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti yönetimindeki Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla ikinci parti olarak kazandığı Tuşba, Edremit ve Çaldıran ilçe belediye başkanlıkları da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre DEM Parti’ye geçti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 13 ilçe belediye başkanlığını DEM Parti kazandı.

AK Parti’nin 20 yılda Van özelindeki yerel seçim tablosu şu şekilde gerçekleşti;

2004 yerel seçimlerinde: Van Merkez, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Edremit, Gevaş, Muradiye, Özalp, Saray ilçelerinin belediye başkanlıklarını kazanan AK Parti, 2009 yerel seçimlerinde ise Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş ilçelerini kazanmıştı.

2014 yerel seçimlerinde Van’dan sadece Gevaş ve Tuşba ilçelerinin belediye başkanlıklarını kazanan AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde ise Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerini kazanmış ardından YSK tarafından açıklanan karar neticesinde Edremit, Tuşba ve Çaldıran belediye başkanlıklarını da 2. parti olarak kazanmıştı.

AK Parti son olarak 2024 yerel seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre; Van Büyükşehir ve hiçbir ilçesinde belediye başkanlığı kazanamadı.