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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Besni Karayolu Tetirli Mahallesi yakınlarında M.Ö. idaresindeki 27 P 0662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan T.Ş., Z.Ş., A.H.Ş., S.Ö., M.Ö., K.Ö. ve B.M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA