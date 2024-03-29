DEM Parti Musa Anter Barış Parkı’nda bugün final mitingi düzenledi. Mitingde konuşan DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Abdullah Zeydan Bekir Kaya'nın emanetini koruyacaklarını belirtti.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Abdullah Zeydan, “Kürtler her zaman mücadelesine sahip çıktı. Kimsenin gücü Kürtlerin başını eğmeye yetmedi. Bildiğiniz gibi yıllardır belediyelerimiz kayyım gaspı altında. Etraflarını zenginleştirip halkın kaynaklarını tükettiler. Van halkını yoksulluğa mahkum ettiler. Bütün kaynakları tüketip, kentin zenginliğini, üretiminin önünü kapattılar. Gençleri göç etmeye mahkum ettiler. Tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, doğamız üzerinde bir talan yarattılar. Ama Van halkı biliyor ki biz sizlere layık bir belediyecilik yürüteceğiz. Bizler el ele kentimizi ayağa kaldıracağız. Kentimiz üzerindeki bu talanı yıkacağız. Cezaevlerinde bulunan arkadaşlarımıza söz veriyoruz. Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Bekir Kaya’nın emanetini koruyacağız. AKP’ye diyoruz ki, bizim sicilimiz temiz. Sizin siciliniz kirli. Hırsız sizsiniz, talancı sizsiniz! Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız,” diyerek kentle ilgili projelerinden söz etti.