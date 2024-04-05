Türkiye'nin son günlerde en çok konuşulan konusu olan ve sokak olaylarına kadar giden 'mazbata' konusu çözüldü. Van İl Seçim Kurulu önce DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Abdullah Zeydan'a mazbata vermeyeceklerini, Zeydan'ın dava dosyası bulunduğundan dolayı kentte en çok oy alan 2. Partiye (AK Parti) mazbata vereceğini duyurmuştu. Zeydan konuyla alakalı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapmış ve mazbatanın tarafına verilmesini talep etmişti. YSK'da Zeydan'ın başvurusunu kabul etmiş ve mazbata alabileceğine karar vermişti.

MAZBATA BUGÜN VERİLECEK

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın bugün saat 13.00'da mazbatalarını alması planlanıyor. Van İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını alacak olan eşbaşkanlar akabinde resmen göreve başlayacak.