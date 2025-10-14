Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak olan "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Proje kapsamında önemli bir eşiğin aşıldığını ifade eden Uraloğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen projenin tamamen yerli ve milli bir AR-GE çalışması olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, proje kapsamında İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkartılması ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini belirterek, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların sistem tarafından anlık olarak tespit edileceğini de kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek."

"AUS Merkezi Yazılım Platformu ve mobil uygulamasını da devreye alacağız"

Kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel eğilimleri dikkate aldıklarının altını çizen Uraloğlu, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı sağladıklarını belirtti.

Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak AUS Merkezi Yazılım Platformu ve mobil uygulamasını da devreye alacağız."

Uraloğlu, AUS Merkezi Yazılım Platformu ve mobil uygulamasının tüm sistemin kalbi olacağına dikkati çekerek, Türksat tarafından geliştirilen platformda iş zekası ve karar destek sistemiyle yüzlerce sensörden toplanan verilerin analiz edileceğini, böylece kara yollarında güvenlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkarılacağını bildirdi.

Türksat imzasıyla geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde de vatandaşların anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebileceklerini ifade eden Uraloğlu, projenin yalnızca bir teknoloji yatırımı olmadığını vurguladı. Uraloğlu, bunun Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje, güvenliği artıran, çevre dostu çözümler sunan ve sürdürülebilir ulaşım vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır. Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen bu altyapı sayesinde yollarımız daha güvenli, seyahatlerimiz daha konforlu ve ülkemizin dijital bağımsızlık hedefi çok daha güçlü bir zemine kavuşacaktır."