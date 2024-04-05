ARDAHAN

CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. İl Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etti, seçimleri yenileme kararı aldı.

AKPAZAR

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde de ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildi. CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy aldı. Sonuca AK Parti itiraz etti.

GÜZELYURT

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir oyla kaybeden AK Parti'nin itirazı kabul gördü. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

HİLVAN

DEM Parti belediyeyi kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan'da ilçesinde, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı verildi. Hilvan'da DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AKP adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 439 oy almıştı.

PINARBAŞI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. CHP, uzun yıllar sonra kazandığı ilçede 5 bin 82 oy almıştı, MHP ise 4 bin 758 oyda kalmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçim öncesinde olası yenileme seçimlerinin haziran ayının ilk pazar günü olması yönünde karar almıştı. Tüm itiraz sonuçlar tamamlandığında bir seçim çevresinde yeniden seçime gidilmesi halinde 2 Haziran Pazar günü sandık kurulacak. İtiraz süreci ise 2 Nisan günü başladı. O gün partiler sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu. İlçe seçim kurulları da en geç 4 Nisan 17.00 itibariyle itirazları karara bağladı.

İlçe seçim kurullarının kararlarına yönelik itiraz süreci ise bugün saat 17.00'de tamamlanacak. Ardından il seçim kurullarının 7 Nisan'a kadar karar vermesi gerekecek. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreci başlayacak, burada da son 10 Nisan. Olağanüstü itiraz ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra duyurulacak.