Tarihçesi

Kurtuluş Savaşı: 1919-1923 yılları arasında, Türkiye'nin bağımsızlığı için verilen mücadeledeki kritik bir aşamadır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi: Türk ordusunun, Yunan ordusuna karşı kazandığı bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir.

Anlamı

30 Ağustos, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Bu gün, Türk milletinin vatanı için gösterdiği direnişi ve kazanılan bağımsızlığı kutlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

Kutlamalar

Resmi törenler: Her yıl başkent Ankara'da ve diğer şehirlerde resmi geçitler, anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Halk etkinlikleri: Konserler, gösteriler ve kültürel faaliyetler ile kutlamalar geniş kitlelere ulaşır.

30 Ağustos, ulusal birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği, Türk milletinin azmi ve kararlılığıyla kazanılan zaferin hatırlandığı önemli bir bayramdır.