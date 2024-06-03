Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. İlkbaharın ortasında yazı aratmayan sıcaklıklarla karşı karşıya kalan öğrenciler ve veliler, yetkililerden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Ancak şu ana kadar 4 Haziran günü okulların tatil edilmesine dair resmi bir duyuru yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara İçin 4 Haziran Hava Durumu Tahminleri: Sıcaklıklar Rekor Kıracak, Okullar Tatil Olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca ülkemizi etkisi altına alan yağışlı ve serin hava yerini sıcak ve kuru bir havaya bırakıyor. Hafta sonunda başlayarak özellikle batı, iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşlar '4 Haziran'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Şu an için, resmi bir tatil açıklaması bulunmamakla birlikte, hava durumu nedeniyle alınacak önlemler yakından takip ediliyor.

Hava Durumu Alarm Veriyor: 4 Haziran'da Okullar Tatil Olacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara ve Diğer İller İçin Beklenen Resmi Açıklama Geldi mi?

Sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi bekleniyor. Özellikle hafta ortasına kadar batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak sıcaklıklar, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda belirsizliğe yol açıyor. Vatandaşlar, yetkililerden gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor ve İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Henüz 4 Haziran günü için okulların tatil edilmesine dair resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak sıcak hava koşullarının devam edeceği belirtiliyor.