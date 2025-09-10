Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29'uncu Tüketici Konseyi, dün Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda tüketicilerin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve yeni stratejiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşması ile gerçekleştirildi. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak bir yandan tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirirken, diğer taraftan da tüketicilerimizin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ulaşımını kolaylaştırmaya; tüketicilerimizin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlemi kapsayan alanlarda denetimlerimizi artırmaya ve piyasa dengesinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

ÇALIŞTAY GRUPLARI OLUŞTURULDU

Başkanlığını, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun yürüttüğü toplantıya; tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları katıldı. Konseyin ilk bölümünde, tüketici dernekleri temsilcileri güncel sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. İkinci bölümde 'Dolandırıcılık Vakalarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler', 'Yapay Zekanın Tüketicinin Korunması Alanındaki Etkileri' konu başlıkları altında çalıştay grupları oluşturuldu. Çalıştaylarda hazırlanan sonuç raporları, konsey delegelerine sunuldu.

KARARLAR İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA İLETİLECEK

Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından delegeler tarafından; vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, hedefli reklamcılık, veri güvenliği, siber güvenlik, istenmeyen arama ve e-postaların önlenmesi, tüketicilerin korunması alanında yapay zekanın etkileri ve yeni kamu spotlarının hazırlanarak tüketici bilincinin artırılması konuları başta olmak üzere, Tüketici Konseyi'nin tavsiye niteliğindeki kararları belirlendi. Alınan kararlar, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilecek.