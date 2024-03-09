Habere göre, Nevruz kutlamaları bu yıl 15 Mart’ta Elazığ Karakoçan’da başlayacak, 25 Mart’ta Ağrı’da yapılacak kutlamalar ile son bulacak. 21 Mart’ta ise sadece Diyarbakır’da kutlama yapılacak. Van’daki nevruz kutlamasının tarihi ise 17 Mart Pazar günü olacak.

2024 Nevruz programı şu şekilde;

15 MART

Elazığ Karakoçan

17 MART

Ağrı Diyadin, G.Antep, Bingöl Karlıova, Hakkari, Kars Digor, Şırnak, Ş.Urfa Suruç, Ş.Urfa Halfeti, Van, İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ

Bu arada Van’da Nevruzun kale eteklerinde kutlanması bekleniyor.

19 MART

Ağrı Patnos, Ağrı Doğubayazıt, Ardahan Göle, Tunceli, Erzurum Karaçoban, Hatay, Kars Kağızman, Mardin Nusaybin, Muğla, Muş Malazgirt, Muş Bulanık, Siirt Eruh, Şırnak Uludere, Şırnak Cizre, Urfa Viranşehir, Balıkesir

20 MART

Van Erciş, Aydın, Batman, Bitlis Tatvan, Çanakkale, Hakkari Yüksekova, Iğdır, Konya, Manisa, Mardin Kızıltepe, Mersin, Siirt, Bingöl, Şırnak Beytüşşebap

21 MART

Diyarbakır

23 MART

Hakkari Şemdinli, Muş, Urfa, Ankara

24 MART

Hakkari Çukurca, Adana, Kırşehir, Antalya

25 MART

Ağrı