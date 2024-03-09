Habere göre, Nevruz kutlamaları bu yıl 15 Mart’ta Elazığ Karakoçan’da başlayacak, 25 Mart’ta Ağrı’da yapılacak kutlamalar ile son bulacak. 21 Mart’ta ise sadece Diyarbakır’da kutlama yapılacak. Van’daki nevruz kutlamasının tarihi ise 17 Mart Pazar günü olacak.
2024 Nevruz programı şu şekilde;
15 MART
Elazığ Karakoçan
17 MART
Ağrı Diyadin, G.Antep, Bingöl Karlıova, Hakkari, Kars Digor, Şırnak, Ş.Urfa Suruç, Ş.Urfa Halfeti, Van, İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ
Bu arada Van’da Nevruzun kale eteklerinde kutlanması bekleniyor.
19 MART
Ağrı Patnos, Ağrı Doğubayazıt, Ardahan Göle, Tunceli, Erzurum Karaçoban, Hatay, Kars Kağızman, Mardin Nusaybin, Muğla, Muş Malazgirt, Muş Bulanık, Siirt Eruh, Şırnak Uludere, Şırnak Cizre, Urfa Viranşehir, Balıkesir
20 MART
Van Erciş, Aydın, Batman, Bitlis Tatvan, Çanakkale, Hakkari Yüksekova, Iğdır, Konya, Manisa, Mardin Kızıltepe, Mersin, Siirt, Bingöl, Şırnak Beytüşşebap
21 MART
Diyarbakır
23 MART
Hakkari Şemdinli, Muş, Urfa, Ankara
24 MART
Hakkari Çukurca, Adana, Kırşehir, Antalya
25 MART
Ağrı