2023 yılı Ocak-Aralık ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndan 554 bin 32 İranlı geçti. Van’a gelen, 554 bin 32 İranlının 553 bin 936’sı karayolunu kullanırken yalnızca 96’sı demiryolu ile Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçti.

VAN’I EN ÇOK İRANLI ZİYARET EDİYOR

2023 yılı boyunca Van’ı 555 bin 424 kişi ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi Van’ı ziyaret eden yabancıların büyük kısmını İranlılar oluşturdu. 2023 yılında Van’ı toplam 554 bin 32 İranlı ziyaret etti.

İRAN’I AZERBEYCAN TAKİP EDİYOR

Bakanlıkça açıklanan verilere göre 2023 yılında Azerbaycan vatandaşları Van’ı en çok ziyaret eden ikinci millet oldu. 236 Azerbaycanlı kişi Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçerek Van’ı ziyaret ederken, 226 Iraklı ve 125 de Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Van’ı ziyaret etti.

DÜNYA’DA VAN’I EN ÇOK ZİYARET EDEN BÖLGE

2023 yılı süresince, Van’ı dünyanın çeşitli bölgelerinden 555 bin 424 kişi ziyaret etti. Aralarında İran, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan, Malezya gibi ülkelerin de bulunduğu Güney Asya Bölgesi’nden 554 bin 497 kişi Van’a geldi. Yıl boyunca Van’ı 51 Pakistanlı, 27 Hindistanlı, 10 Malezyalı ziyaret etti.

VAN’I KAÇ AVRUPALI ZİYARET ETTİ

2023 yılı süresince Van ziyaretçisi olan Avrupalı sayısı toplamda 279 oldu. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İsveç gibi ülkelerin bulunduğu Avrupa Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinden 259 kişi Van’ı ziyaret etti.

Almanya’dan 68, İsveç’ten 33, İngiltere’den 28, Norveç’ten 21, Fransa’dan 20 ve diğer ülkelerden 89 kişi Van’ı ziyaret etti. OECD dışı olan Avrupa ülkelerinden ise yalnız 20 kişi Van’a geldi. Bu ziyaretçilerin 6’sı Bulgaristan, 3’ü Sırbistan, 3’ü Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 2’si Bosna Hersek, 2’si Romanya, 2’si diğer, 1’er kişi de Estonya ve Letonya vatandaşları Van’ı ziyaret eden yabancıların arasında yer aldı.