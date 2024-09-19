Türkiye’nin en büyük gölüne sahip Van’da, iç su balıkçılığının önemli bir bölümünü inci kefali oluşturuyor. Ancak buna rağmen Van’da balık pazarı bulunmuyor.

Balık pazarının olmamasından dolayı Van’da balıkçı esnafları dağınık olarak farklı cadde ve sokaklardaki dükkanda satış yapıyor. Zaman zaman şehrin bazı sokaklarında seyyar satıcıların da balık sattığı görülüyor. Bu düzensizliğin ortadan kalkması için Vanlı balıkçılar, balık pazarı kurulmasının gerektiğine vurgu yapıyor.

“ÇOĞU ŞEHİRDE PAZAR VAR VAN’DA YOK”

Van’da balık pazarının olması gerektiğini belirten ve ismini açıklamak istemeyen balıkçı esnafı, “Çoğu şehirde olan ama Van’da olmayan Balık Pazarı çok büyük eksiklik. Türkiye’nin en büyük gölüne ve endemik bir tür balığına sahibiz. Türkiye’nin dört bir tarafına balık gönderiyoruz, her yerden Van’a çeşit çeşit balıklar geliyor ama maalesef bir pazarımız yok. Böyle olunca da fiyatlar da yüksek oluyor.” dedi.

“BALIK PAZARI OLURSA VATANDAŞ DAHA UYGUNA BALIK BULACAK”

Göle yakın bir noktada, Edremit’te güzel bir balık kurulabileceğini belirten esnaf, “42 yıllık balıkçı esnafıyım. 1992 yılından bu yana bütün belediye başkanları ile balık pazarı kurulması için görüşme sağladım ama maalesef çözüm bulamadık. Van Büyükşehir Belediye Başkanıyla da görüşme sağlayacağım. İnşallah bir neticeye varırız. Bizim için en büyük sorun balık pazarının olmamasıdır. Devasa bir şey olmasına da gerek yok. Örneğin 10 dükkânlı bir yer de olsa Van’da balık pazarı çok canlı olur. Şehir dışından gelen veya Van’dan çıkışı yapılacak Van Balığı bu pazarda yer bulacak. Balıklar pazarda alındığında daha uygun olacak. Örneğin palamut 1 adet 100 TL iken pazarda ortalama 50 TL olur. Van Balığı 60-70 TL yerine 20 TL olur ve daha çok vatandaş rağbet gösterir, daha çok satış olur.” ifadelerine yer verdi.

“VAN’A GÜZEL BİR BALIK PAZARI YAKIŞIR”

Balıkçı Esnafı Suat Tunç ise, “Van çok büyük şehir. Balık alış-satışı önemli seviyelerde. Ama balık pazarı bulunmuyor. Pazar olursa fiyatlar düşer. Pazar olmadığı için rastgele herkes kendine göre bir fiyat belirleyebiliyor. Bir satıcı 50 TL’den Van Balığını satarken bir diğeri 75 TL’den satabiliyor. Ama pazar olursa fiyatlar düşecek, fiyatlara standart gelecek ve vatandaş dilediği gibi uygun fiyata balık bulabilecek. Neden Van’da Pazar olmasın? Van’a güzel bir balık pazarının yakışacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.