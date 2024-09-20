Van Büyükşehir Belediyesi, bir süredir üzerinde çalıştığı Halk Lokantası projesini hayata geçireceğini açıkladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucu halk lokantasının İpekyolu ilçesinde açılacağı bildirildi. Lokanta, Vali Mithat Bey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski devlet hastanesi yerleşkesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait parkta kuruldu.

Lokantanın, pazar günü hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında açık kalacağı kaydedildi. Günlük 600 kişiye hizmet vereceği belirtilen lokantada 3 çeşit yemekten oluşan menü 70 TL'den sunulacak.

AÇILIŞ PAZARTESİ GÜNÜ

150 metrekarelik alana kurulu Halk Lokantası, 23 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de kapılarını açacak.

Proje ile özellikle dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla sağlıklı yemeklere ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Pazartesi günü yapılacak açılışa tüm vatandaşları davet etti. Açılışa başkanların da katılacağı belirtildi.