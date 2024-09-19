Vali Ozan Balcı, yayımladığı yazılı mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği günün yıldönümünde Gaziler Günü’nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Vali Balcı; “Bağımsızlık ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan aziz milletimiz, şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış, bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır. Bugün bizler cennet vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” diye kaydetti.

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize ve şehitlik mertebesine ulaşmış vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize ve bayrağımıza her daim sahip çıkarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimiz ile onların ve şehitlerimizin değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”