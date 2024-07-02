2 Temmuz Salı günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta 1417. bölümde, gelinler haftanın ikinci çeyrek altınını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Lavaşlı Tavuk Sarma yapımı için tezgah başına geçen yarışmacılar, izleyicilere lezzet dolu anlar yaşattı. Haftanın ikinci çeyrek altını için kıyasıya mücadele eden gelinler, Lavaşlı Tavuk Sarma tarifi ile jüri üyelerinin beğenisini kazanmaya çalıştı. İzleyiciler ise bu lezzetli tarifi denemek için sabırsızlandı. Peki, bu nefis yemek nasıl yapılır? İşte 2 Temmuz Gelinim Mutfakta Lavaşlı Tavuk Sarma tarifi ve yapım aşamaları...

GELİNİM MUTFAKTA 1417. BÖLÜMDE LAVAŞLI TAVUK SARMA TARİFİ: TAVUK GÖĞSÜ, SEBZELER VE BAHARATLARIN MÜKEMMEL UYUMU İLE LEZZET PATLAMASI!

Gelinim Mutfakta izleyicileri, Lavaşlı Tavuk Sarma tarifini merakla bekledi ve 2 Temmuz Salı günü ekrana gelen yeni bölümde bu tarifle buluştu. Gelinler, çeyrek altın kazanmak için en güzel Lavaşlı Tavuk Sarma'yı yapmak üzere kolları sıvadı. Tavuk göğsü, soğan, kapya biber, sivri biber, sarı biber, domates ve çeşitli baharatlarla hazırlanan iç harç, lavaş ekmekleri ile buluşarak fırında pişirildi. Her bir malzemenin özenle seçildiği bu tarif, hem pratik hem de son derece lezzetli. İşte Lavaşlı Tavuk Sarma yapımı için gereken malzemeler ve tarifin detayları...

LAVAŞLI TAVUK SARMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER: TAVUK GÖĞSÜNDEN DOMATESE, BEŞAMEL SOSTAN KAŞAR PEYNİRİNE KADAR TAM LİSTE!

Lavaşlı Tavuk Sarma yapımı için gerekli olan malzemeler şunlardır: 4-5 parça tavuk göğsü, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 2 adet sivri biber, 1 adet küçük sarı biber, 2 adet domates, 1,5 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ve kekik. Ayrıca, beşamel sos için 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve muskat gerekiyor. Üzeri için ise rendelenmiş kaşar peyniri kullanılacak. Bu malzemeler, Lavaşlı Tavuk Sarma'nın lezzetini artıran ve yemeğe enfes bir tat katan unsurlar arasında yer alıyor.

LAVAŞLI TAVUK SARMA NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA TARİFİ İLE ADIM ADIM LEZZETLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIN!

Lavaşlı Tavuk Sarma yapımı için öncelikle tencereye zeytinyağı koyun ve küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyin. Ardından doğranmış soğan, kapya biber, sivri biber, sarı biber ve domatesleri ekleyerek soteleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin ve üzerine salça ile baharatları ekleyip karıştırın. Tereyağını da ekleyip iyice karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Lavaş ekmeklerinin içine bu harçtan koyarak rulo şeklinde sarın ve fırın tepsisine dizin. Beşamel sos için tencerede tereyağını eritin ve üzerine unu ekleyerek kavurun. Ardından sütü ekleyip karıştırın ve tuz, karabiber, muskat ekleyerek sosu kıvam alana kadar pişirin. Hazırladığınız beşamel sosu, lavaşların üzerine dökün ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. 190 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak sıcak dilimleyip servis edin. Bu nefis tarif, sofralarınıza farklı bir lezzet katacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA LAVAŞLI TAVUK SARMA: LEZZET DOLU BİR TARİF İÇİN ADIM ADIM PÜF NOKTALARI VE SUNUM ÖNERİLERİ

Gelinim Mutfakta 1417. bölümde çeyrek altın mücadelesinde Lavaşlı Tavuk Sarma tarifi ile yarışan gelinler, lezzet ve sunum konusunda birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Lavaşlı Tavuk Sarma yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktalarından biri, tavuk ve sebzelerin iyi pişirilmesi ve baharatların doğru oranlarda kullanılmasıdır. Ayrıca, beşamel sosun kıvamı ve lezzeti, yemeğin bütünlüğünü ve lezzetini artıran önemli bir unsurdur. Lavaşlı Tavuk Sarma'yı dilimleyip sıcak sıcak servis ederek, sofralarınızda hem görsel hem de lezzet açısından bir şölen yaratabilirsiniz. Bu tarif, davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.