Türkiye genelinde büyük bir hatırlatma ve farkındalık çalışması gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 90 bin cami ve mescitte saat 00:13'te sela okunacak. Bu uygulama, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yapılanmasını anmayı amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, genelgenin kapsamı ve amacı detaylı olarak paylaşıldı. Buna göre, ülke genelindeki tüm cami ve mescitlerde, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin başlangıç saati olan 00:13'te sela okunacak. Bu uygulama, vatandaşların 15 Temmuz ruhu ve mücadelesini hatırlaması ve FETÖ'nün hain planlarına karşı daha duyarlı olmaları amacıyla hayata geçiriliyor.

Genelgede, "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin başlangıç saati olan 00:13'te tüm cami ve mescitlerimizde sela okunması, vatandaşlarımızın 15 Temmuz ruhunu ve mücadelesini hatırlamaları, FETÖ terör örgütünün hain planlarına karşı daha duyarlı olmaları açısından önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Konu hakkında konuşan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bu uygulamanın tüm vatandaşlara 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin fedakarlıklarını bir kez daha hatırlatacağını vurguladı. Yetkililer ayrıca, FETÖ'nün hain yapılanmasına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla da bu adımın atıldığını belirtti.

Türkiye genelindeki 90 bin cami ve mescitte, saat 00:13'te eş zamanlı olarak okunacak selaların, ülke genelinde büyük bir farkındalık ve birlik mesajı oluşturacağı düşünülüyor. Vatandaşların da bu törene katılarak, 15 Temmuz ruhunu ve şehitlerin hatıralarını bir kez daha yaşatması bekleniyor.