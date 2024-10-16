KRT'de Zafer Arapkirli'nin Yerine Kim Geçti?

KRT TV, kadrosuna yeni bir isim ekledi, Zafer Arapkirli'nin yerine, Seçil Özer KRT TV ile anlaştı.Ekranlarda 30 Ağustos'ta OlacakKRT TV’nin Instagram paylaşımlarında, "KRT Haber’e taze kan, yeni soluk. Deneyimli gazeteci Seçil Özer, yeni yayın döneminde KRT Akşam Haberleri'ni sunacak. Seçil Özer, 30 Ağustos'tan itibaren ekranlarda olacak." ifadesi kullanıldı.Arapkirli'nin yorulduğu için bu kararı aldığı ve yalnızca sabah kuşağındaki haber programını sunacağı belirtildi. Arapkirli, sosyal medya hesabında Özer'e başarılar diledi.

Arapkirli, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "KRT TV Ana Haber, artık Seçil Özer’de. 30 Ağustos'tan itibaren KRT TV Ana Haber'i, genç meslektaşım @secilozer devralıyor. Başarılar diliyor, KRT Ana Haber'i daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bendeniz, MEDYAterapi ile her sabah sizlerle olmayı sürdüreceğim."

Seçil Özer Kimdir?

Seçil Özer, 1982 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Özer, Kanaltürk'te ilk iş deneyimini yaşadı. Ardından Skytürk ve Kanal 24’te haber muhabirliği yaptı. 2010 yılında Kanal D'de görevine devam etti.

Özer, Mehmet Ali Birand yönetiminde hazırlanan Kanal D Ana Haber'de ön plana çıkmış ve tanınmıştır. Bu dönemde, Ankara merkezli siyasi haberler ile dikkati üzerine çekmiştir. Kanal D’de Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerinin yanı sıra Parlamento muhabirliği yapmış ve Anayasa çalışmalarını takip etmiştir. Daha önce Söz Meclisten Dışarı programı ve Ahmet Hakan ile Kanal D Ana Haber'de Seçil Özer ile Perde Arkası bölümünü sunmuştur. Son olarak Olay TV’de çalışmıştır.