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AFAD’dan alınan bilgilere göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37’de 4.4 ve saat 20.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın sokaklardaki endişeli bekleyişi sürüyor.

İlçe sakinleri, evde oturdukları sırada depremin yaşandığını ve kendilerini panikle dışarı attıklarını belirttiler. Dışarı çıkarken ikinci bir depremin daha meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, tedbir almak için geceyi dışarıda geçireceklerini kaydettiler.