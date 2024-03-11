İlk temelleri 2012 yılında atılan Van-Şırnak Yolu Tünel Projesi’nin bir an önce tamamlanıp açılması gerektiğini belirten Van TSO Otomotiv Meslek Grubu Komite Başkanı Danyal Yıldız, çağrıda bulundu.

Van-Şırnak Yolu Tünel Projesi’nin, yapımının bir an önce tamamlanıp açılması gerektiğine değinen Yıldız, “Planlaması ve yapım çalışması 2012’de başlanan ancak akim bırakılan Van-Şırnak karayolunun ivedi bir şekilde gündeme alınarak tamamlanması konusunda gündem oluşmalı. Yeni ticaret yoluna Van ve çevre bölgenin bağlanması sağlanmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Van TSO Otomotiv Meslek Grubu Komite Başkanı Danyal Yıldız, Dünya genelinde farklı diplomatik sebeplerden dolayı ticaret yollarının değiştirildiğini ve alternatif çözümlerin arandığı şu zamanlarda, Türkiye’nin ticaret yolları ile ilgili çalışmalarına ek olarak Van-Şırnak yolunun önemli olduğunu aktardı.

Danyal Yıldız, “İran üzerinde oluşturulan ambargo, İsrail’in Gazze işgaliyle beraber Kızıldeniz transit gemi hattının güvensiz olmaya başlaması nedeniyle alternatif ticaret yolu olarak planlanan ve hız kazanan Basra Körfezi- Irak-Türkiye ticaret hattının ( Kalkınma yolu projesi) hayata geçmesi ile beraber Çin-Avrupa ticaret yolu yanı başımızdan geçmiş olacak.” şeklinde konuştu.

Van TSO Otomotiv Meslek Grubu Komite Başkanı Yıldız, “Van-Çatak-Şırnak yolunun hayati öneme sahip olduğu, tüm strateji ve siyasetlerden öncelikli olarak Van kamuoyunun bu gündem ile ilgilenmesi, tüm kurumlar ve siyasetçiler için, bu yol ile ilgili çalışma ve lobi oluşturma, birinci öncelikli hedef olması gerekmektedir.” diyerek yolun bitimine ilişkin siyasi isimlerin ön ayak olması gerektiğini belirtti.