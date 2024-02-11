Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü sporcuları, bu önemli şampiyonada önemli performanslarıyla dikkat çekti. Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü sporcularından Ömür İlikçi birincilik, Umut Haktan Güleç ise üçüncülük derecesiyle madalya kazandı.

Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü'nden Ömür İlikçi, serbest güreşin zorlu mücadelesinde üstün performansıyla birincilik kürsüsüne çıkarken, Umut Haktan Güleç ise üçüncülük derecesiyle başarılı bir performans sergiledi. Sporcuların bu dikkat çekici başarıları kulüp yetkilileri ve sporseverler arasında sevinç yarattı.

Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü sporcuları, Hakkâri'de düzenlenen Okul Sporları Serbest Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettirmeyi bildi.