İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Nazilli’de görülen bir karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, istinaf incelemesi neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak görerek, erkek eş tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi.

Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olmadığını ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, erkek eş tarafından açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.