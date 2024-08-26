Volkswagen, 2024 yılına ait fiyat listesini duyurdu ve otomobil meraklılarının ilgisini çeken detaylar ortaya çıktı. Almanya’nın köklü otomobil markası, geniş model yelpazesiyle her zevke hitap ederken, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni model seçenekleri arasında yer alan Passat’tan, popüler Polo’ya kadar birçok modelde, donanım seviyelerine göre farklılık gösteren fiyatlar bulunuyor.

Volkswagen Modelleri ve Fiyatları:

Passat: 2.242.000 TL'den başlıyor ve 4.491.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Polo: 1.154.000 TL ile 1.591.000 TL aralığında değişiyor.

Golf: 1.481.000 TL’den başlayarak, üst segmentlerde 4.251.000 TL’ye kadar yükseliyor.

Touareg: 8.848.000 TL ile lüks SUV segmentinde öne çıkıyor.

Volkswagen’in 2024 model araçları, sadece yenilikçi teknolojileri ve tasarımlarıyla değil, aynı zamanda geniş fiyat aralığıyla da dikkat çekiyor. Markanın sunduğu seçenekler arasında, her bütçeye uygun bir model bulmak mümkün. Ancak, özellikle premium segmentlerdeki fiyatların yüksekliği, lüks araç almayı düşünenleri bir kez daha düşündürecek gibi görünüyor.

Volkswagen’in 2024 yılı için belirlediği bu fiyatlar, otomobil pazarında büyük yankı uyandırmaya aday. Özellikle yeni bir araç almayı planlayanlar için bu liste, uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.