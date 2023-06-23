Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve korumaları ile Değirmenarkı Mahalle Muhtarı Şakir Taşdemir ve yakınları arasında kargaşa çıktı.

İddialara göre mahallesindeki su kesintileri üzerine VASKİ'deki yetkililerle görüşmek isteyen Değirmenarkı Mahalle Muhtarı Şakir Taşdemir ve Genel Müdür Ülker Cem Kaplan arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte koruma polisleri olaya müdahe ederken, olay sonrası mahalle muhtarı Şakir Taşdemir'in yakınlarının darp raporu aldığı iddia edildi.

Dün meydana gelen kargaşanın görüntüleri sosyal medyaya düşerken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.