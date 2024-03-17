Edinilen bilgiye göre kaza; Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a seyir halindeyken Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza; Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı otobüsün Ankara'dan yola çıktığı ve Van'a seyir halindeyken Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.