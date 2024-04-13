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Van-Bahçesaray kara yolu 113 gündür kapalı
Van'da çığ riski nedeniyle 113 gündür kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açılması için şartlar oluşursa bayram sonrası çalışmalar başlayacak.
#Van
#Bahçesaray
Zehra Boğatekin Akman
Editör
13.04.2024 - 12:09
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