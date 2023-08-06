Çelebibağı Mahallesi yakınlarında göle giren 16 yaşındaki Muhammet Kabir Pacal, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gölde arama yapan ekipler, boğulan Pacal'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan Pacal'ı kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 51 yaşındaki Murat Koç, hastanede tedavi altına alındı.
Koç'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA