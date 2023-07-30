WanHaber - ÖZEL

Van İpekyolu ilçesinde bulunan bir giyim mağazası sahibi, mağazasına giren bir grup İranlıdan bazılarının hırsızlık yaptığını ve bu durumun da kameralara yansıdığını söyledi.

Mağaza sahibinin iddiasına göre; çaldıkları giysileri diğer mağazalardan aldıkları poşetlerin içine koyarak saklayan İranlı turistlerin hırsızlık yaptıkları anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Mağaza sahibinin iddialarına göre olay şu şekilde gelişti;

Mağazaya gelen bir grup İranlıdan bazıları alışveriş yaparken içlerinde hırsızlık olayına karışanlar oldu.

Beğendikleri giysileri reyona deneme bahanesiyle götüren hırsızlar, poşete koydukları malzemelerle mağazadan ayrıldı.

Olaydan kısa bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden mağaza sahibi, olay yerine polis çağırarak şikâyetçi oldu.

“ZARARIM VAR”

Magaza sahibi, alışveriş bahanesiyle gelen bir grup İranlı turistin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasına yakalandığını söylerken, mağdur olduğunu dile getirdi.

Mağaza sahibi, olayın ardından polis ekiplerine haber verdiğini belirtirken, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı; “Bu tarz bir durumla ilk defa karşılaştık. İranlı çok müşterimiz var ve asla bu tarz eylemlere girişecek insanlar değiller. Bu da münferit bir olay. Dün bir grup geldi, tek başıma olduğum için hepsiyle ilgilenemedim, bir çiftle ilgilenirken diğerleri yaklaşık bin liralık bir ürün almışlardı. Alınan ürünlerin askılarını ayırırken kabinde boş kalan altı askılık gördüm, kamera görüntülerine bakınca durumu fark ettim. Akabinde daha uzaklaşamadan yakaladım kendilerini. Alındığını fark ettiğim bir ürünün ücretini verdiler. Gittiklerinde polis çağırdım, detaylıca güvenlik kameralarına baktık ve düşündüğümden daha fazla ürünün alındığını gördüm. Maalesef bunu yapanlar yüzünden kentimize gelen diğer İranlı misafirlerimiz de zan altında kalabiliyor. Ancak bu birkaç kişinin münferit bir girişimi. Asla diğer misafirlerimizi zan altında bırakacak bir durum değil. Umarım benzeri bir durum bir daha yaşanmaz.”

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci