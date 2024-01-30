DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, belediye başkan adaylarını halk oylamasıyla belirlediklerini söyledi.

Belediyelerde doğrudan demokrasiyi hayata geçireceklerini belirten Oruç, "Belediyelerimizi doğrudan halkın iradesine sunacağız. Halkımız belediyelerde yönetimin ortağı olacak." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da her seçim döneminde siyasi partilerin genel merkezlerinin önünde yığılma olduğunu ifade ederek, kendilerinin ise genel merkezlerini kapatıp adaylarını halk oylamasıyla seçtiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır, Van ve Mardin'in de aralarında bulunduğu bazı il ve ilçelerin belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

VAN ADAYLARI TANITILDI

Diyarbakır'da düzenlenen programda DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan başta olmak üzere 13 ilçe adayları da tanıtıldı.