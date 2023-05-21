14 Mayıs Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), bir önceki seçimlere oranla Van’da oy kaybı yaşadı. Van'da 148 binden fazla üyesi bulunan ve geçtiğimiz dönem parlemantoda 3 vekili bulunan AK Parti, kent genelinde üye sayısından daha az oy alarak vekil sayısını da 2'ye düşürdü.

143 BİN OY ALDI

2018 genel seçimlerinde Van’dan 167 bin oy alan AK Parti de 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yaklaşık 143 bin oy alarak, oy kaybı yaşayan bir diğer parti oldu.

Vatandaşlar, AK Parti’nin Van’da yaşadığı oy kaybına ilişkin kendi pencerelerinden değerlendirmelerde bulundu.

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