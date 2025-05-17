Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur rövanş maçında dün deplasmanda Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaştı. Çekişmeli ve zorlu maçın normal süresinde gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmaya gitti.

Oyuna sonradan dahil olan Batuhan Kör ve Erdem Seçgin organizasyonuyla Artı Değer Van Spor FK 101. dakikada gole ulaştı. Batuhan Kör’ün asistiyle topu önüne alan Erdem Seçgin, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımına turu getiren golü kaydeden isim oldu.

TARAFTARLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Artı Değer Van Spor FK, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Hem Aksaray’a giden taraftarlar hem de maçı, bulunduğu yerden takip eden taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. Van Kent Meydanında bir araya gelen Van Spor taraftarları da tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

BİNLERCE TEBRİK YAĞDI

Artı Değer Van Spor FK’nin bir üst tura çıkması sonrası sosyal medyada binlerce tebrik yağdı. Başta taraftarlar olmak üzere siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, valilik ve her kesimden Van Spor severler, takımı destekleyen tebrik mesajları attı. Vanspor başlığı sosyal medya hesaplarında da en çok konuşulan konular arasına girdi.