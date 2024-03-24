TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak. 3 Puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van Spor FK, Bursa'dan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Zorlu maç 24 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00'te Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak.

Karacabey Belediye Spor - AcnTurk Sigorta Vanspor FK maçının yayınlanacağı kanal da belli oldu.

Mücadele Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurumsal YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın başlamasıyla birlikte bu sayfadan da canlı olarak izleyebilirsiniz.