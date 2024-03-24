TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak. 3 Puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van Spor FK, Bursa'dan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Zorlu maç 24 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00'te Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak.
Karacabey Belediye Spor - AcnTurk Sigorta Vanspor FK maçının yayınlanacağı kanal da belli oldu.
Mücadele Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurumsal YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Maçın başlamasıyla birlikte bu sayfadan da canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kaynak: WanHaber / Haber Merkezi